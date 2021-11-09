期交所今日舉行舉辦年度期貨商負責人座談會，董事長吳自心指出，去年期貨市場繳出好成績，全年度交易量達3.41億口，今年在上週五(11月5日)已經超過去年全年度的口數，續創新高，期待在新的年度還有更好的成績。

吳自心說，期貨和證券市場比起來，還有很大的成長空間，看看各國期貨市場成長的歷程，台灣期貨市場仍有發展的空間，接下來還會有新的產品和進度，希望吸引更多交易人參與國內期貨交易，再創台灣期貨市場高峰。

今年期貨市場交易動能持續熱絡，前10月日均量達167.9萬口，較109年成長20.51%。吳自心說，今年上半年新增台積電等8檔小型股票期貨及小型電子期貨，提供小額交易人參與期貨市場。在制度方面，今年上半年股票期貨適用動態價格穩定措施，以健全市場交易機制。

期交所下半年預計新增小型金融期貨與商品期貨適用動態價格穩定措施、台指選擇權以外選擇權商品契約規格調整、夜盤三大法人資訊揭示等3項新制度。