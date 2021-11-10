轉型苦蹲多年的佳能(2374)營運終現轉機，今年第3季營業淨利為1279萬元，終結連15季虧損，單季稅後盈餘為2426萬元，累計前3季每股盈餘為2.46元；展望未來，佳能表示，公司經營已擺脫數位相機的包袱，公司將整合AI、5G及邊緣運算等技術，積極跨入自駕車相關領域，並開發其它商用光學影像應用產品，智慧相機(Smart Camera)及醫學等，為營運添動能。

佳能企業過去為數位相機生產大廠，年營收曾經達到520億元，為當時全球最大的數位相機製造商，不過受到數位相機產業衰退衝擊，佳能近幾年營運陷入轉型尷尬期，不過公司積極調整研發領域，透過多年光學研發經驗，整合機電及核心影像處理等技術基礎，並加入時下最夯之AI及雲端應用，成為光學模組整合方案公司，目前公司將主放在車載自駕車鏡頭模組及360度商務應用相機模組，成效逐漸顯現。

受到缺料緩解效益，佳能第三季營收突破10億大關，季增51%，單季營業毛利為2.96億元，季增127%，單季合併毛利率為28.07%，年增6.25個百分點，連帶本業營運轉虧為盈，單季營業淨利1279萬元，較上季營業利益虧損2.3億元及去年同期營業利益虧損1.6億元大幅度的改善，擺脫連續15季虧損，單季稅後盈餘為2426萬元，單季每股盈餘為0.09元；由於佳能企業於第2季認列南港不動產處分利益，累計前3季稅後盈餘為6.94億元，每股盈餘為2.46元。

在研發團隊多年的耕耘下，佳能車載影像及汽車自駕等領域潛在客戶逐漸浮現，佳能表示，公司經營已擺脫數位相機的包袱，邁向新光學影像科技領域，無論是自行擴大研發項目，或是與不同公司合作，將整合AI、5G及邊緣運算等科技，積極跨入自駕車相關領域的市場，並開發其它商用光學影像應用產品，智慧相機(Smart Camera)及醫學應用等，為營運增添新動能。

佳能在第2季處分南港不動產，截至今年9月30日止，約當現金為22.06億元，有助於公司加大力道自行研發或是收購光學科技相關領域公司。