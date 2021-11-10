富邦金(2881)2021年10月自結稅後淨利56.04億元，累計今年前10月稅前淨利達1558.19億元，前10月稅後淨利1358.15億元，較去年同期大幅成長82%，每股盈餘(EPS)達11.81元，續居金控每股獲利王寶座。富邦金控累計前10月稅後淨利、每股獲利雙雙續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前10月獲利皆再創下歷史新高！富邦金控10月底淨值約9070億元，普通股每股淨值68.84元。截至10月31日，富邦金控已取得日盛金控58.04%股權，而富邦金於10月認列日盛金投資收益0.9億元。

富邦人壽2021年10月稅後淨利為30.83億元，累計前10月稅後淨利983.13億元，較去年同期成長99%。10月份月中大盤震盪，當月指數終以小漲約0.3%作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利。人壽淨值逾5660億元，淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。債市投資方面，動態觀察市況發展，以掌握投放時機、提高整體經常性收益為主要策略。10月台幣走勢平穩，境內經常性避險成本(CS)維持低檔(20bp以下)，單月與累積前10月匯兌損益與避險成本均持續大幅優於去年同期。10月初年度保費90.6億，較去年同期成長9%，成長動能主要來自利變型商品較去年同期成長約26%，表現亮眼。富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前10月初年度保費及總保費各338億元及460億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

台北富邦銀行2021年10月稅後淨利13.51億元，累計前10月稅後淨利158.73億元，存放款業務規模持續提升，餘額較去年同期分別成長22%及14%；財管業務受惠基金產品持續熱銷，帶動財管商品銷量及AuM較去年同期分別成長14%及8%；信用卡業務表現持續優於市場，有效卡數及簽帳金額皆較去年同期成長11%；放款成長同時維持良好資產品質，截至10月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為689.46%。

富邦產險2021年10月稅後淨利6.60億元，累計稅後淨利67.47億元，較去年同期成長56%，主要因國內資本市場熱絡帶動投資收益表現亮眼。在疫情逐漸穩定下業務面亦有雙位數成長，10月簽單保費收入38.89億元，較去年同期成長13%，其中企業保險相關業務成長達30%，同時健康傷害險維持雙位數成長動能；累計前10月簽單保費收入434.97億元，年成長14%，簽單市佔率達25%，保持市場領先地位。

富邦證券2021年10月稅後淨利5.20億元，累計稅後淨利63.30億元，較去年同期成長92%。10月台股量能與上月相當，加權指數逐步回升，今年1-10月台股日均值約4900億元，帶動富邦證券經紀、財管、承銷及金融交易收入較去年同期顯著成長。