遠傳電信（4904）10日公佈10月合併營收81.39億元。iPhone 13持續熱賣帶動手機業務強勁成長、吸引用戶升級5G，再加上資通訊業務成長、遠傳friDay購物等新經濟營收挹注，年成長率高達21.9%，達成月營收連續12個月正成長的亮眼成績。

合併EBITDA與稅後淨利分別為23.89億元與6.87億元，合併EBITDA年成長率高達7.0%。10月單月每股盈餘 (EPS)0.21元，年成長率高達11.8%。

累計至10月的合併營收691.77億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為233.06億元與78.37億元，自結之稅後每股盈餘 (EPS)為2.40元，累計1~10月EPS已達全年度財測目標的94%。

遠傳月租型用戶數自2018年第三季起連續12季正成長，客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User ARPU)穩居電信業之冠，10月份平均用戶ARPU年成長率更提升至3.5%，帶動10月份行動服務營收年成長率高達3.4%，締造平均用戶ARPU、行動服務營收自今年3月起領先同業轉正，至今連續8個月正成長的佳績。

遠傳數位轉型效益持續顯現，10月份新經濟營收年成長率達30%，資通訊業務營收年成長率達41%，其中雲端服務營收年成長率達76%、系統整合專案營收年成長率達13%。

在個人數位服務方面，friDay購物營收年成長率達33%。累計1~10月，新經濟營收年成長率達19%。

遠傳friDay影音持續深耕優質的影音內容，獨家推出自製原創實境綜藝節目《極島冒險 溜浪玖壹壹 第2季》，讓更多人看見台灣製作團隊的創作實力。

「遠傳搶付」提供為消費者量身訂做的電信門號組合，目前已集結超過80個合作品牌、提供超過250項商品，滿足不同族群需求，近日更舉辦「遠傳搶付線上週年慶」，申辦門號搭配指定品牌商品即贈萬元購物金，全方位嘉惠用戶。

遠傳致力打造有溫度的服務，獲工商時報《臺灣服務業大評鑑》頒發「連鎖電信通路金牌」十連霸、更首次榮獲「最佳客服中心獎」殊榮。永續經營績效亦備受肯定，獲台灣永續能源研究基金會主辦的首屆《2021 TSAA台灣永續行動獎》頒發2金1銀的殊榮。