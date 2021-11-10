鼎炫-KY公布第三季財報，2021年第三季合併營收為7.32億元、稅後淨利2.52億元、每股稅後純益達4.5元，分別季增17.85％、55.15％、55.17％表現，受惠第三季適逢傳統出貨旺季，不僅旗下EMI材料事業銷售隨著主要客戶備貨力道提升而同步增加，加上衡器事業營運動能亦逐步回復疫情前水準，皆係挹注整體產能稼動率站穩高檔。

鼎炫-KY表示，集團戮力提升旗下兩大事業營運動能持續向上力道，包括EMI材料業務銷售持續開拓新客戶、新應用、以及新材料產品研發上市等布局效益逐步展開，保持穩健向上成長力道，加上全球「無接觸」商機逐步發展、各國疫情逐步緩解下，帶動衡器事業旗下自有品牌與外銷代工訂單需求回升，雖今年受上游原物料、運價等成本費用上漲影響，除集團與客戶適當研議產品調漲，並精進旗下生產基地之自動化效益，挹注2021年第三季整體毛利率、營業利益率分別保持54％、42％良好水準。

展望2021年第四季，受目前全球產業供應鏈持續受缺料、缺櫃等因素干擾訂單交期，鼎炫-KY會受到一定程度的干擾。但長期仍戮力維持旗下兩大事業營運保持良好動能，包括隨著各國加速5G技術發展及提高普及率，集團亦積極強化5G材料垂直整合版圖，並研發多款應用5G技術新款材料新品，近期EMI材料事業亦成功取得IATF 16949:2016車用品質管理系統認證，助力集團跨入車用材料應用市場佈局，擴大材料事業銷售領域版圖，進一步堆疊新一波銷售成長力道，其次，鼎炫-KY穩步擴大衡器事業外銷代工、自有品牌業務接單表現，持續投入新款產品研發設計，完善自有品牌經銷業務佈局等策略，可望隨著集團兩大事業佈局效益逐步顯現，挹注未來整體營運表現保持向上成長力道。