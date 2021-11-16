智慧移動與電動車報酬指數 成分股各增刪6檔 19:092021/11/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司16日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自11月16日盤後生效。 此次成分股納入南亞、車王電、春雨、景碩、聯嘉、AES-KY等6檔；同時成分股也刪除東陽、三陽工業、裕日車、英利-KY、健鼎、帝寶等6檔。 小資高價30指數成分股 新納入國巨等12檔 半導體超熱 興櫃力智戰千金 #三陽工業 #車王電 #景碩 #健鼎 #裕日車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車銷量逆增 新兵竄起 04:102021/11/16 產業特刊 美QE鴿式退場亞股續吸金 可聚焦成長主題 17:102021/11/16 財經 友善環境指數成分股 半導體三雄及金控雙雄入列 11:102021/11/16 財經 金鼎科登錄興櫃 切入汽車玻璃領域 16:012021/11/16 財經 《汽車股》裕日車：晶片短缺若改善有助營運 原料漲有調價壓力 15:402021/11/16 財經 台灣應搶進世界電動車藍海 04:102021/11/16 時論廣場 14檔技術籌碼雙優 買盤挺 04:102021/11/16 證券．權證 操盤心法－步入財報空窗期 作夢行情啟動 04:102021/11/16 證券．權證 彰化智慧單車Moovo全面上路 分兩種車款計價 17:242021/11/16 生活 時碩第三季EPS創同期次高 前三季EPS創同期第四高 12:082021/11/16 財經 裕隆代工電動物流車明年Q1出貨 新店裕隆城延至2023開幕 15:372021/11/16 財經 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 才喊不賣宏達電 3天後全砍光！他遭PTT公幹：驚吐兩大理由 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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