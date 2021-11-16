台灣指數公司16日公布「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」2021年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自11月16日盤後生效。

此次成分股納入南亞、車王電、春雨、景碩、聯嘉、AES-KY等6檔；同時成分股也刪除東陽、三陽工業、裕日車、英利-KY、健鼎、帝寶等6檔。