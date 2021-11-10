防疫政策改變引擔憂 紐西蘭11月企業信心下滑 20:232021/11/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行（ANZ）公布月度調查初步結果顯示，紐西蘭11月企業信心下滑，主因在於政府防疫政策從先前「清零」變成「與病毒共存」引發擔憂。調查顯示，淨18.1％的企業對於未來一年感到悲觀，高於10月的13.4％水平。 勞工重啟入境 印尼成為第一個恢復引進國家 疫情趨緩 移民署攜手新住民戶外運動樂活防疫 #防疫政策 #擔憂 #紐西蘭 #企業信心 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗剛需帶旺生醫前景 04:102021/11/10 投資理財 疫情延燒 31國累計壽命減2810萬年 04:102021/11/10 話題觀察 台新金辦供應商大會逾百響應 共倡永續人權風險管理 16:232021/11/10 財經 印尼移工解禁 最快下周抵台 04:102021/11/10 生活新聞 北京堅持清零 GDP恐只能保4 04:102021/11/10 焦點新聞 網拍平台管理業者促銷 資訊服務業歷年單季新高 11:352021/11/10 財經 野村投信：半導體 台股明年續揚動力 04:102021/11/10 產業特刊 工商社論》恒大危機是中國經濟發展的縮影 04:102021/11/10 財經要聞 共和黨致函拜登 盼擴大數位貿易 04:102021/11/10 話題觀察 iPhone新機效應不再？和碩10月營收月減7.42％ 16:392021/11/10 財經 不畏限電 安力前十月營收亮眼 04:102021/11/10 證券．權證 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 連股神也中箭！超狂夫妻檔謀劃世紀騙局海撈277億 下場悽慘 - 財經 元宇宙快被大戶榨乾 下波主流浮現：這6檔等人抬轎 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 長榮、陽明急殺尾 散戶會掛掉？專家曝3大保命絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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