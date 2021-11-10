澳盛銀行（ANZ）公布月度調查初步結果顯示，紐西蘭11月企業信心下滑，主因在於政府防疫政策從先前「清零」變成「與病毒共存」引發擔憂。調查顯示，淨18.1％的企業對於未來一年感到悲觀，高於10月的13.4％水平。