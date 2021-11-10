台灣併購市場在2020年創下新記錄後，就陷入本土疫情的直接衝擊，10日由台灣併購與私募股權協會與業界合辦的〈2021國際投資論壇〉上，公布2021年前8個月的台灣併購交易件數及總金額，分別較2020年同期下滑36％、42％。

10日同時在會上公布《2021國際投資論壇白皮書》，由安永聯合會計師事務所及安永財務管理諮詢服務公司編制，總計2020年全球併購交易總額3.5兆美元，跨國交易金額8903億美元，占全球併購金額25.5％。全球併購交易逐步回復水準，2021年前8個月的併購交易金額皆比2020年同期高，惟因大型規模案件數量較多，併購交易案數目低於2020年同期，主要併購交易市場集中於美歐地區。

十分明顯，歐美市場復甦時程較早，亞太區多個經濟體則在2021年陷入本土疫情擴散，影響到多數投資人態度轉趨保守，部分交易案件延宕，台灣也不例外。安永財務管理諮詢服務(股)公司總經理何淑芬表示，台灣併購市場未如歐美的樂觀，依據2020年台灣併購交易案件類型、規模及重點投資產業，可看出三大趨勢：一、海外鉅額併購交易達52億美元，二、外資來台投資併購減少78％，三、國內整併熱度回升，聚焦金融業整併。

何淑芬表示，從台灣近期併購案看出兩大重點，首先為富邦金收購日盛金股權一案為國內首宗金金併，牽動金融版圖重組；此外，台灣電子廠面臨品牌廠砍價、全球供應鏈重組，在長期面對客戶砍價壓力、中美貿易戰中又被國際客戶要求降低中國產能占比的態勢下，部分電子代工台廠相繼出售旗下中國子公司，或淡化中國市場製造中心之角色，轉戰其他市場；另一派台廠則選擇與中國廠商強強聯手，共創新局。