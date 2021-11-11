易華電（6552）10日召開董事會通過經會計師核閱之2021年第三季財務報表，單季營收為8.21億元，與上季相當，比去年同期成長15％；毛利率為24％與上季持平，較去年同期的17％增加7個百分點；營業淨利率17％與上季持平，比去年同期增加8個百分點；稅前淨利為1.56億元，季增12％、年增121％；稅後淨利為1.28億元，較上季成長8％，比去年同期倍增，成長率達115％，每股稅後淨利為1.54元。

受惠於大尺寸產品需求增加，因而帶動第三季營收和淨利皆比上季成長。加上股利收入加挹注，致使第三季整體獲利皆較上季攀升。易華電累計前三季營收為23.51億元，比去年同期成長15％；毛利率為21％比去年同期上升6個百分點；營業淨利率為13％，高於去年同期5個百分點；稅前淨利為3.38億元，年增率97％；稅後淨利為2.82億元，年增率達111％；每股稅後淨利為3.4元。

由於原物料、電子零件等價格持續上揚，面板廠在預期生產成本不利可能造成虧損的情況下，自第四季起開始進行庫存及產線調整，拉貨意願轉趨謹慎，因此易華電對於第四季營運持保守態度。