隨著電動車日漸普及，各車廠也紛紛推出純電動車款搶攻市場，而標榜環保與節能的電動車，其在能源使用上的效率也逐漸被討論和重視。經濟部能源局要求國內所販售電動車輛（電動小客車、電動小貨車、電動小客貨兩用車、電動機車），自2022年起須依規定標示能源效率，也讓消費者作為選購車款的參考。車輛中心（ARTC）已取得能源局認可，以完備可靠的檢測能量，提供國內業者執行電動車耗能測試服務，協助業者對應國內能耗法規需求。

車輛中心指出，電動車使用電池與馬達為動力來源，當電池電量耗盡時需對電池進行充電，一般以每度電可行駛里程數（公里／度）來辨別電動車的能源消耗優劣。國內所採行的電動車輛能源效率標示，是依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之方法進行測試，其流程主要可分為車輛電池充電、行車型態行駛/行駛里程紀錄、充電量紀錄（Wh）、能源效率計算（公里／度）等四步驟。其中行車型態可採用NEDC或WLTC其中一類，上述行車型態也應用於一般汽／柴油引擎車輛污染及油耗測試。

依據能源局「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」規定，廠商自2022年1月1日起於展示或銷售處所陳列之電動車輛應於前擋風玻璃位置張貼能源效率標示，另外，產品型錄也應登載該產品之能源效率標示，呈現包含車輛類別、廠牌、車型、能源效率、純電行程及最大輸出馬力等資訊。

車輛中心因應國際趨勢及廠商認證需求，已建置電動車測試、充電、靜置及相關場域安全防護能量，亦取得經濟部能源局認可，提供國內業者電動車能效測試服務，民眾也能參考能源效率標示上資訊做為電動車輛產品選購參考。針對電動車的未來發展，車輛中心將打造智慧車用電子商品化驗證平台，逐步完備針對電動車的整體測試能量，共同與產業攜手並進。