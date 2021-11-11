中國共產黨第19屆中央委員會第6次全體會議，於2021年11月8日至11日在北京舉行。今天傍晚發布會議公報，決定二十大將於2022年下半年召開；提到台灣問題部分，公報稱，堅持一中原則和「九二共識」、堅決反對台獨分裂。

全會聽取和討論了中共中央總書記習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，審議通過了《關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議》。習近平就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。

會議公報稱，在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。

在台灣問題上，公報稱，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。