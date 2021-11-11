紅心辣椒（4946）11日董事會通過2021年第三季財務報告，合併淨利4898萬元，每股盈餘3.59元。前三季稅後EPS 4.43元。

辣椒表示，旗下線上遊戲《全民打棒球REMASTERED》與《大航海時代Online》保持定期改版，其中《全民打棒球REMASTERED》於第二季開始舉辦電競賽，受到玩家熱烈迴響，目前更開始著手規劃玩家與實況主進行直播挑戰賽，讓玩家直接下戰帖，持續活絡營運動能。

至於第四季新產品，由日本IP方授權韓國snowpipe開發的RPG手遊《鬥球兒彈平M》，遊戲完整收錄原著所有角色並貼合原始劇情設計主線，忠於原味重現，勾起滿滿經典回憶，上市首週遊戲人數突破十萬人，人氣匯聚後勢可期，辣椒表示，有信心啟動營收成長引擎。

此外，辣椒轉投資手遊開發公司碩辣椒（6736）不僅研發手遊更跨足到財經領域，與新創公司股往金來(股)合作推出擬真股票交易遊戲《股神》，以股票模擬下單為主軸，將股票與遊戲結合，甫上市便擠進App Store財經類下載前五名，以玩遊戲的方式輕鬆學習投資相當受到玩家愛戴。

另與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊《純潔的魔法少女》，十支短篇動畫也在官方YouTube頻道完整公開，影片累積超過百萬次觀看，後續將持續以不同形態發展IP，目前遊戲如期進行開發中，屆時有望創造新一波良好營運表現。