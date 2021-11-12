宏達電(2498)今(12)日出關、恢復正常交易，元宇宙題材持續發酵，盤中兩度帶量攻上90.9元，創2016年12月、近5年以來新高，不僅如此，成交量更一度衝上台股第一名，約12:00過後，成交量已經逾17.6萬張，宏達電股價一路飆漲，若從宏達電發表新產品VIVE FLOW10月15日，從10月14日收盤在34.05元後一路勁揚計算，漲幅逾1.66倍。

儘管傳大陸官方有意打壓元宇宙題材，但宏達電今出關卻不畏該消息，仍強攻漲停，市場認為，宏達電目前融券約達7000多張，若融券不減，股價不看淡。

宏達電受惠元宇宙題材，近期股價掀起飆漲，其中，更被2次列入處置股，統計處置期間漲幅56%，假設從宏達電10月15日發表新產品VIVE FLOW，從10月14日收盤在34.05元後一路勁揚計算，漲幅逾1.66倍。

宏達電HTC10月營收3.5億元，月減少41.7%，年減少18.6%，累計1至10月營收42.15億元，年減少9%，儘管營收衰退，股價似乎也不受到影響。