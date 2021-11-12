美元指數升破95關，隔晚美股收市個別發展，道指收低158點，中概股則表現向好。港股12日震盪走高，連四天上漲。

恒指開盤漲274點，重上20日線（約25436點），甫開曾升279點，見25527點，創11月2日以來新高，之後升勢回落，中午升54點。午後曾下跌37點，見25210點全日低，其後在A股回升帶動下，港股由跌轉升，恒指最終收報25327點，升79點或0.32％。

恒指連升四日累計升564點。大市全日成交額1353.92億港元。

國企指數報9114點，升65點或0.73％。科指升101點或1.56％，報6565點。

個股方面，騰訊升1.6％報485.2港元，成交居首達115.88億港元。成交第二大是美團，升2.6％報289.8港元。舜宇光學升4.7％報226.2港元，為全日表現最好藍籌。

海底撈折讓8％配股淨籌約23.37億港元，收盤失守20.43港元之配股價，報20.2港元，急跌9％，為全日表現最差藍籌。