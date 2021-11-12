三顧公司（3224） 轉型跨入再生醫療領域，歷經連續14個季度虧損，今年第三季獲利203萬元，營運正式轉虧為盈，此為公司從電子通路商跨入再生醫療領域，開花結果的一大步，也是行政院國發基金挹注資金，支持產業創新轉型的範例。

三顧董事長楊智惠表示，目前在再生醫療的產品中，包括軟骨層片、皮膚治療，都已經開始有營業收入，而進入第三期臨床實驗的食道層片也將完成近半的臨床收案，預估明年再生醫療部門的收入將會大幅成長。

楊智惠指出，公司自2018年募集完成5億元現增，轉型投入生技產業，歷經連續14個季度虧損以來，今年第三季是首次轉虧為盈的季度。行政院國發基金擁有三顧一席董事，特別指派何弘能、吳明賢兩位台大醫院前後任院長，擔任法人董事，對公司在臨床實驗上的發展助益甚多。

此外，特管法開放診所進入細胞治療，三顧已聯手台北長庚、聖堤雅、安珀琢玉、嘉仕美、雅丰、佐登微爾、愛生美等七家診所布局，目前已鎖定醫美領域，力拚明年上半年核可通過貢獻業績。