中央銀行標售600億元2年期定存單，得標加權平均利率0.407％、創20個月新高，為連續九個月上揚，較10月標售時的0.350％，走高5.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因美國升息預期，及預備年關資金需求，使得投標資金偏保守的結果。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，由於本期標售金額從800億元降為600億元，吸引1109.59億元資金進場搶標，投標倍數略回升至1.85倍，仍低於長期平均的2倍上下水準，結果也反應在得標加權平均利率明顯上揚至0.407％，高於市場預估的0.38～0.40％區間，得標比率從上月的逾八成回落至54.08％。

銀行資金調度主管表示，對於聯準會（Fed）升息時程，市場原預期在2022年底至2023年初，近期提前至明年底前升息二次，代表現在標到2年期定存單，勢必會遇到升息段，需規避利率正常化風險的考量。且第四季將進入後半段，離年關愈來愈近，面對年底資金需求高峰期，應預先做好充足準備。

央行在2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金調度去化工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元，並一直到2020年底均不變。2021年2月及4月二度上調，分別增加至600億元及800億元。這次則是首度調降。