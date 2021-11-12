中國銀行保險監督管理委員會今天（12日）發布了《2021年銀行保險機構公司治理監管評估結果總體情況》。

評估指出，2021年參評機構共計1857家，其中商業銀行1673家，保險機構184家。評級結果主要集中在B級和C級，與2020年大致持平。被評為C級（合格）的機構最多，共1100家，數量佔比59.24％；其次是B級（較好），共366家，佔比19.71％；兩者合計佔比78.95％。被評為D級（較弱）的機構共253家，佔比13.62％；被評為E級（差）的機構共138家，佔比7.43％；無A級（優秀）機構。

評估結果顯示，近年來在監管推動下，銀行業保險業公司治理意識逐步提高，公司治理建設和改革取得一定成效，但仍然存在一些問題不容忽視，需要引起關注：部分機構對中共的領導和黨建虛化弱化，中共黨委前置研究重大經營管理事項落實不到位；股東入股資金不實、違規股權代持、大股東違規干預的現象在部分機構依然較為嚴重；董事會運作不規範，董事的獨立性欠缺、履職有效性不足，內部制衡監督失靈失效的情況在部分機構仍然存在；信息披露不充分，利益相關者權益保護不到位的問題仍較為普遍等。

銀保監會表示，下一步將繼續做好評估反饋等後續工作，督促參評機構認真整改發現的問題，加強對評估結果的應用，堅持問題導向，持續加強和改進公司治理監管，推動銀行保險機構公司治理改革不斷取得新的成效。