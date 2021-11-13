近年各大手機品牌在旗艦手機系列中，都會推出較親民價的入手版手機，因此此次將實測最近熱門的兩大新入門機，包括主打好手感、一手掌控的iPhone 13 mini，以及利用AI把手機的攝影功能再度推向新高峰的Pixel 6，再配上向來以強大的攝錄功能、主攻年輕族群，入門款的三星Galaxy S21 5G，以多元化的場景去實測3隻入門級的旗艦機種，在年底時送自己一份禮物正剛好。

前後鏡頭實測人像模式

Pixel 6自拍人像實測。（石欣蒨攝）

Galaxy S21 5G自拍人像實測。（石欣蒨攝）

iPhone 13 mini自拍人像實測。（石欣蒨攝）

在前置鏡頭的人像模式測試上，以iPhone 13 mini的自拍人像模式表現最佳，景深自然之餘，放大檢視人物髮絲的邊緣，虛化效果也做得相當細膩，而且自拍效果也特別自然，就算沒有特別強調美肌效果也不會讓女生覺得「需要修圖」；Galaxy S21的人像模式遠看雖然邊緣自然，但有些髮絲部分就直接被虛化掉，沒有完整保留細節，但就內建了美肌功能，色彩上也更豐富、且偏暖系色溫；Pixel 6人像模式在人物的細節保留上相當完整，雖然同樣內建了簡易的美肌效果，不過影像畫面較失真，放大後近乎油彩風格般會抹平了部分細節，如眉毛、睫毛等都不再有一絲絲的細節。

Pixel 6主鏡頭實測。（石欣蒨攝）

Galaxy S21 5G主鏡頭實測。（石欣蒨攝）

iPhone 13 mini主鏡頭實測。（石欣蒨攝）

在主鏡頭的人像模式測試上，Pixel 6的表現卻為最好，在拍攝小貓的時候，不管在邊緣的虛化，以及毛髮、鬍鬚的呈現上都最為真實，顏色上也最貼近本體，而且對焦快而準，表現相當不錯；Galaxy S21雖然在毛髮等細節上的呈現也相當完整，不過就比前者稍少了真實感，不過在光、顏色、色溫的平衡上的表現卻最佳；iPhone 13 mini在人像模式時就較難以對焦整隻小貓的本體，而且對焦速度也較慢。

逆光拍攝

Pixel 6逆光拍攝實測。（石欣蒨攝）

Galaxy S21 5G逆光拍攝實測。（石欣蒨攝）

iPhone 13 mini逆光拍攝實測。（石欣蒨攝）

此次的逆光拍攝上，Pixel 6對於光的控制最佳，因為其在拍攝時不僅能調曝光度，還能調色溫及對比度，因此在拍攝時就可簡單掌控照片的各種細節，更不會導致過曝，天空的陽光與雲層也擁有層次感，而且像沙雕、沙粒的質感都能呈現得宜；Galaxy S21對於光的操控則是相當方便，就算拍攝時稍有過曝也會自動修正，而且調色上也一如以往較為濃厚，沙礫的質感也能呈現出來，表現非常平均；iPhone 13 mini在面對逆光時就相當容易過曝，導致拍攝主體變得相當昏暗，沙雕上的細節也難以展現出來。

夜間拍攝與動態拍攝

Pixel 6夜間動態拍攝實測。（石欣蒨攝）

Galaxy S21 5G夜間動態拍攝實測。（石欣蒨攝）

iPhone 13 mini夜間動態拍攝實測。（石欣蒨攝）

此次因為Pixel 6加入了全新的動態模式功能，因此此次就特地將夜拍與動態、在同一張照片中呈現拍攝效果，結果發現的確Pixel以AI運算來拍攝「動態搖攝」的效果時，比起iPhone 13 mini及Galaxy S21來說，一秒就即可捕捉到光影瞬間不必等待，而且加上人像、夜間拍攝的條件下，人物與背景等都不會過暗，雖然放大觀看時還是會有油畫般被抹平了一點的細節，但整體效果相當不錯；Galaxy S21則是以夜拍模式、多秒曝光的時間拍攝，被拍攝的人物都需要維持不動才能拍出同樣的效果，但人與背景的細節都得以保留，而且留有夜拍的感覺，整體上來說表現非常平衡；而iPhone 13 mini同樣需要以手動方式調整夜拍曝光時間，人物需維持不動之餘，而且也因曝光時間更長，讓照片雖然更亮，但卻少了夜拍的感覺。

Pixel 6夜拍實測。（石欣蒨攝）

Galaxy S21 5G夜拍實測。（石欣蒨攝）

iPhone 13 mini夜拍實測。（石欣蒨攝）

但光就夜拍上來說，Galaxy S21的表現卻是最好，不管是在昏暗的場景拍攝景物或人物，都能把光影、色彩、色溫及噪點控制得非常適宜，而且更不會為了把亮度調高，而犧牲掉照片中的細節；Pixel 6的主鏡頭在拍攝時，因為有著強大的AI運算功能，不管日夜拍攝都能相當到位，就算在昏暗的場景，都能把所有細呈現，甚至連人物臉上的腮紅都是唯一能拍攝得到的手機；iPhone 13 mini雖然色彩、色溫等較難以在夜拍時控制，而且噪點也相對較高，但光暗對比度表現得最強烈，照片的張力也較高。

Pixel 6夜拍人像實測。（石欣蒨攝）

Galaxy S21 5G夜拍人像實測。（石欣蒨攝）

iPhone 13 mini夜拍人像實測。（石欣蒨攝）

同場加映：

Pixel 6加入的「魔術橡皮擦」功能。（石欣蒨攝）

Pixel 6此次加入了「魔術橡皮擦」功能，只要點選編輯照片中的工具，然後圈選或點選照片中不想出現的人或物，即能一鍵刪除更方便。

結語：

要算此次實測表現最平衡的，可是三星Galaxy S21 5G，在各方面都可以控制得宜，而且也不乏自然與真實感，對比Pixel 6雖然拍攝效果相當優秀，但卻不時有種失真的感覺，唯獨在拍動物、人物時最為真實，兩者各有獨特的功能會讓拍攝愛好者喜歡，而iPhone 13 mini雖然表現不過不失，但日常出遊拍攝的功能絕對都能滿足，但假如為了拍攝功能而購買iPhone的話，記者仍會建議購買iPhone 13 Pro系列。