由紐西蘭主辦的第29屆APEC「經濟領袖會議」12日晚上以視訊會議方式登場，台積電創辦人張忠謀（第3排左4）再度代表蔡英文總統與會。（摘自APEC 2021 NEW EZALAND官網）

台積電創辦人張忠謀（圖中者）。（圖／本報直播截圖）

由紐西蘭主辦的第29屆亞太經濟合作組織（APEC）「經濟領袖會議」（AELM）昨晚（12日）以視訊方式舉行，會後發布題為「攜手協作，共同成長」的領袖宣言。台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表出席，他在會中強調台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的優勢。

張忠謀致詞全文如下：

謝謝，阿爾登總理。感謝您主持本次經濟領袖會議。

阿爾登總理鼓勵我們回應「我們如何攜手努力在 COVID-19疫情下加速經濟復甦？」關於這個問題，中華台北回應如下：

首先，COVID-19 疫情尚未結束。全世界，包含亞太地區，仍努力朝著我們認為COVID-19已在身後的路標上俯伏前進，也就是重新回到不受限制、不需隔離的自由旅行狀態。要抵達這個目標，最好的醫學建議似乎是：全球人口充份廣泛的疫苗接種覆蓋率。回到亞太地區，有一些成員沒有足夠的疫苗，但有一些成員仍有過剩的疫苗，或可能也是疫苗生產者。我們認為後者應該讓前者容易地取得足夠的疫苗，並實現廣泛的疫苗接種覆蓋率。

我代表中華台北，很高興地向大家報告，我在七月的特別會議時表達了對於我們疫苗不足的擔憂，由於美國、日本，以及數家本地企業和機關團體的慷慨捐贈，當時的擔憂如今已經多少獲得緩解。此外，迄今為止，身為或許是透過數位工具控制疫情，避免疫情嚴重爆發的最成功的 APEC成員之一，中華台北再次重申，我們願意分享其中的經驗來幫助其他成員。

一旦我們抵達得以自由旅行的路標，表示我們已經克服，或至少中和了 COVID-19 疫情，那麼，我們的主要挑戰是什麼？是自由貿易！是只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易。

APEC成員們在過去數十年透過自由貿易而蓬勃發展。相較於過去，最近的「自由貿易」似乎多了一些條件，中華台北在此感到關切。我們相信大部分條件有不良的後果。我們堅信，只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易才是每個APEC成員實現供應鏈韌性和繁榮興盛的康莊大道。

談到供應鏈韌性，半導體供應瓶頸的現象近期經常引起討論。晶片短缺的情況是需求遭到低估、天然災害發生、物流擁塞與數位需求激增等因素匯集而成。

雖然任何關鍵零組件的短缺都是一個嚴重的問題，然而，包含自由貿易與自由競爭的自由市場仍然是最好的解決方案。事實上，因應近期晶片短缺而大幅提升晶片製造的產能，正好體現了我們認為自由市場是解決短缺或過剩問題的最佳方案。

區域經濟整合使我們的經貿關係更加密切。中華台北認為，我們的經濟發展高度依賴亞太地區的繁榮。因此，我們相信支持能夠深化經濟整合、促進高標準的貿易相關規則，並協助改善亞太地區人民生活的倡議。

基於這些信念，我們已經申請加入CPTPP，一項可以為區域發展帶來動力的全面協定—在促進可持續成長的同時實現貿易和投資自由化。中華台北在全球高科技供應鏈中扮演著不可取代的角色。我們也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP 的高標準。

最後，我們感謝紐西蘭克服今年所有的挑戰順利主辦所有的APEC會議。我們相信今年在相關重點領域取得的成果將為今後的APEC議程奠定基礎。

我們同時感謝，也支持美國和秘魯分別提議將在2023年與2024年主辦APEC會議。對於明年由泰國主辦的APEC會議，我們也充滿期待。