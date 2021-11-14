新北市淡水區紅樹林捷運站前今天上午6時許，發生2名騎士疑變換車道時發生擦撞，2車碰撞後在地面摩擦，造成汽油外洩，隨即引發火燒車，瞬間燒成火球，所幸2名騎士及時逃離未被大火波及，僅受到擦挫傷，警消獲報到場立即將火勢撲滅，2機車被燒到只剩骨架。

據了解，事發2名騎士為20歲許姓男子與67歲吳姓男子，由於2車是在行進行發生擦撞，造成人車一起甩飛，2部機車瞬間燒成火球，但2人跌倒在地後立即遠離機車，未被火勢波及，警消仍在釐清事故發生原因。