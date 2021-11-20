捷運三鶯線新北市三峽區佳福路、佳興路口工地今（20日）傳出工安意外，造成工人3死2傷。（翻攝畫面）

捷運三鶯線新北市三峽區佳福路、佳興路口工地今（20日）傳出工安意外，造成工人3死2傷。（翻攝畫面）

捷運三鶯線工地崩塌釀3死2傷 侯友宜急奔現場：立即停工檢討究責

捷運三鶯線新北市三峽區佳福路、佳興路口工地今（20日）傳出工安意外，造成工人3死2傷，死者2人為台灣籍、1人為泰國籍，新北市長侯友宜下午趕往現場勘查，侯強調，已勒令停工，追究相關人員的責任，工安的事情絕對不能稍有疏忽，重大工安事件好好檢討。

侯友宜表示，三鶯捷運工程在施工的過程當中剛好是在灌泥漿，因為這個高度有15公尺，在施工的過程當中造成整個鷹架的倒榻，導致到目前為止有3人死亡、2人受傷，死者中2人是台籍，1人是泰國籍。

至於肇事原因，侯友宜說，已經立即啟動調查，並勒令現場立即停工，追究相關人員的責任。對一些已經送到醫院的受傷者，要積極的搶救，至於往生的要從優來給予撫卹跟照顧。

侯友宜表示，對工安事件的發生絕對用嚴正處理的方式去面對，該檢討、該停工、究責，以及立即停工把所有的工安全部檢視一次，再來談三鶯捷運的復工。工安的事情絕對不能稍有疏忽，會全力就這一起重大工安事件好好檢討。