元大證券的證券複委託交易傳出資訊系統異常，大批客戶反映自動「被下單」港股。金管會證實25日已收到元大證券通報資安事件，已要求元大證券務必確保投資人權益，並須盡快提交報告至金管會。

元大證券昨天下午傳出證券複委託交易資訊系統異常，大量投資人反映「被下單」自動買港股。元大表示，發現異常情形後，已緊急改以人工下單，目前正在釐清相關原因，已經通報主管機關金管會以及向刑事單位報案，投資人權益不會受損。

金管會官員下午告訴中央社記者，昨天元大證券已向金管會通報出現重大資安事件，金管會已請證交所了解相關情形，預計最快下午對外說明。

官員強調，此為資安問題，投資人權益不會受影響，金管會已向元大證券強調務必確保投資人權益，並須盡快將此事相關調查、應變措施及後續改善方案等報告送交金管會。

在元大證券系統發生異常後，包括凱基證券及統一證券等券商，都在官網發出公告提醒投資人注意。（編輯：潘羿菁）1101126