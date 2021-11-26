港股大盤恒生指數26日開盤重挫近300點，且近日大陸房地產企業債務地雷繼續爆發導致賣壓、大陸官方加強監管網企等背景下，恒生指數整個上午跌幅不斷擴大，臨近上午收盤跌幅已超過500點近24000點關卡，創自10月6日以來的新低。

大陸房企持續有負面消息，與恒大關係密切的華人置業在23日公告，相關股東已就董事出售恒大集團全部或部分約7.51億股股份（占恒大已發行股本約5.67％）做出書面批准。華人置業大股東劉鑾雄是恒大掌門許家印的多年好友，此次連常年投資的好友都選擇撤退，使市場對恒大前景感到悲觀。

財新網26日還報導，傳海南省儋州市擔憂有相關風險，禁止恒大以房抵債。消息衝擊近日頻繁變賣家產、房地產設法籌資的恒大，港股中國恒大26日上午跌幅持續擴大，一度跌逾8％，現跌7.89％報2.57港元。恒大物業現跌4.08％報4.23港元。

另一房企花樣年也爆雷，花樣年控股25日晚公告，因1.49億美元貸款未償還，主要附屬公司花樣年投資在24日被申請清算，將採取一切必要措施解決此事。港股花樣年控股26日股價跌2.94％報0.33港元。

港股上的大陸網路科技族群同樣不好過，26日多檔標的低迷，網路龍頭騰訊跌近3％，傳大陸九大國企當前基於資安疑慮，禁止員工使用騰訊王牌App微信傳遞公事，且日前工信部也禁止騰訊自由在應用商店上架App。