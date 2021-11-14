大陸學者比較兩岸四地發行的孫中山紀念郵票，分析對民眾的當代中國認知差異。(陳君碩攝)

11月12日是國父孫中山誕辰155周年，一場兩岸孫學研究學術論壇14日在台北、廣東、山東、上海等地連線同步舉行，主題涵蓋中山行誼、中山思想，以及與現今的對照。「陳守仁孫學研究中心」主任邵宗海指出，台灣重視孫中山的思想，大陸則較多討論孫的行誼，他認為討論孫學可促進兩岸學術交流，台灣不該自我偏廢。

由「陳守仁孫學研究中心」主辦的2021第三屆兩岸孫學研究學術論壇14日在台北舉行，邵宗海表示，這場論壇去年因疫情未辦，今年克服了許多困難終於續辦，尤其感謝香港聯泰國際集團創辦人兼主席陳守仁，多年來對於發揚中山先生思想、獎助孫學研究不遺餘力。

此場論壇採台北、廣東、上海、山東等多地連線，包括廣州中山大學、山東大學、上海孫中山故居紀念館、廣東中山翠亨村孫中山故居紀念館等大陸單位的專家學者與會，是兩岸因疫情不利人員往來下，難得的兩岸學術論壇。

研討主題從孫中山的民族融合理論，到孫中山的海外形象、海外經驗、僑務思想、女權發展等，十分多元，也有與會者探討孫中山的實業計畫對於大陸「一帶一路」倡議的當代意義。

邵宗海表示，台灣比較多探討孫中山的「思想」，即三民主義，大陸則較多討論孫中山的「行誼」。他指出，若從「民族、民權、民生」角度檢視，大陸較著重民族與民生。

邵宗海表示，兩岸學者若討論兩岸關係， 一定會吵架，但是以孫中山為主題的研討會，就平和得多，為了促進兩岸有更多的學術交流，台灣應該要更重視孫中山的研究。

會上有位大陸學者從自身集郵的興趣出發，比較大陸、台灣和港澳發行的孫中山紀念郵票，觀察兩岸四地對孫中山的認知，充分反映時代變遷。該學者認為，大陸對辛亥革命的成果，即一個並未中斷的中華民國，大陸應當有歷史的、客觀的承認和尊重；同時這個中華民國，按照在郵票上的歷史意志，也應該要包括大陸。