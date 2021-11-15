台股累計今年初開盤迄11月12日共210個交易日，集中市場總成交值為84兆6497.65億元，市場日均值為4030.94億元，股票成交量週轉率為183.04％。

康和投顧預期本周指數將在17300-17800點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：高速傳輸概念股、IC設計股、PCB股、網通股、矽晶圓股、ABF股、晶圓成熟製程股、矽智財股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.費城半導體指數在企業財報利多與元宇宙題材下屢創新高，強勁的半導體展望有望引領台股再創佳績。 2.十月份公告的美國非農就業數據表現強勁，增加53.1萬人，就業市場持續復甦有望帶給經濟進一步的成長。

3.台灣十月出口數據報401.4億美元，創歷年單月新高，月增1.2％、年增24.6％，主要國家的振興政策與消費旺季來臨推升台灣出口成長，有望推升台股擁有更佳表現。