萬達闢謠 董事長王健林去世是謠言 已經報警 10:342021/11/15 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬達集團官網15日發布一則訊息並附上照片，萬達集團董事長王健林主持召開萬達集團創新工作推進會。(中新社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中新網報導，對於王健林去世的傳言，萬達表示這是謠言，已經報警。 萬達集團官網15日發布一則訊息並附上照片，萬達集團董事長王健林主持召開萬達集團創新工作推進會，落實「作品為王、創新無限」要求，做好集團作品創新、管理創新、經營模式創新工作，年底評選集團創新大獎。照片中，可清晰見到王健林主持會議。 達新胡伯澤辭世 今改選總座 母子同樂題材股 雙打進攻 #王健林 #創新 #萬達集團 #萬達 #謠言 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技威權 大陸雲治理強化維穩 04:102021/11/15 焦點新聞 新壽長照險 小資族也有大保障 04:102021/11/15 財經焦點 台中立委補選 媒體人估顏寬恒得票：絕不會低估顏家 09:452021/11/15 政治 電信三雄衝綠電 各出奇招 04:102021/11/15 產業．科技 歐德落實減碳 推百林計畫 04:102021/11/15 投資理財 訂單回升 昇達科、智易權證看旺 04:102021/11/15 證券．權證 記憶體遭「凜冬將至」砍殺後 這2檔買點曝光了 05:212021/11/15 財經 《國際產業》安謀收購案 傳英國將啟動深入調查 10:002021/11/15 財經 《國際產業》韓EV前9月賣7萬輛 全球排第7 10:342021/11/15 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 05:202021/11/15 財經 經濟成長點火 印度股市帶勁 04:102021/11/15 投資理財 兩岸熱門新聞 陳時中餐敘長髮女被爆是大陸公務員 邱太三：已調查2天內做處理 - 兩岸 - 旺報 台灣飛大陸僅剩4航點 何時能「復點」？陸委會：非我單方面可決定 - 兩岸 - 旺報 為調動重裝部隊對抗中國 印度砸大錢冒險拓建邊境公路 - 兩岸 陸21城發布房價限跌令 爆發「工抵房」趨勢 - 兩岸 - 旺報 陸專家：大陸在台灣問題上有足夠耐心和戰略定力 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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