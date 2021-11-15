中新網報導，對於王健林去世的傳言，萬達表示這是謠言，已經報警。

萬達集團官網15日發布一則訊息並附上照片，萬達集團董事長王健林主持召開萬達集團創新工作推進會，落實「作品為王、創新無限」要求，做好集團作品創新、管理創新、經營模式創新工作，年底評選集團創新大獎。照片中，可清晰見到王健林主持會議。