為呼應綠色金融行動方案2.0，鼓勵資金投資重視環境永續之公司，參與永續責任投資，證交所旗下子公司台灣指數公司與國立台北大學商學院企業永續發展研究中心合作發布「台灣友善環境指數」，可作為評估台灣上市櫃公司環境永續發展綜合績效的投資型標竿指數（Benchmark）。

台灣指數公司表示，台灣友善環境指數也可再發展為系列指數，如產業型、主題型、因子投資型，或編製客製化指數等，以期協助金融商品發行人或資產管理機構進行各類商品設計或投資應用。台灣友善環境指數自11月15日起，委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣友善環境指數是台灣指數公司與由台北大學商學院、台灣永續能源研究基金會合組之「企業永續發展研究中心」，合作設計「台灣永續評鑑-友善環境模組」，由「企業永續發展研究中心」評鑑企業關注環境永續之風險與機會的表現。

台灣指數公司運用評鑑結果，設計成分股篩選與加權方法，選取上市、上櫃公司面對環境永續風險與機會之績效較佳者，編製兼顧友善環境及投資回報之股價指數。

企業永續發展研究中心表示，台灣永續評鑑-友善環境模組，以ESG三大面向評估企業在面對該產業關聯ESG風險與機會之相關議題，及環境永續發展工作之績效表現。

評鑑模型包含社會（S）、經濟（E）、環境（E）及揭露（D）四大構面（SEED）、14類次構面及88～131個評量指標，再結合重大性事件評估機制，完整評量台灣上市櫃公司之友善環境表現，希望激勵台灣企業重視環境議題，善盡友善環境精神，攜手共創美好家園。