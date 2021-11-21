板橋溪崑國中通學廊道改善後，人行道拓寬，大幅改善師生通行環境。（新北市工務局提供）

新北市工務局推動通學廊道改善計畫，最近又完成板橋區溪崑國中及樹林區三多國小周邊人行道改善工程，讓學童上學路煥然一新，預計年底前還將完成中和積穗國小工程，總計今年可望完成12所學校通學廊道改善。

施工單位養工處表示，板橋溪崑國中改善範圍主要為大觀路、新崑路側人行道，其中大觀路側因原有人行道老舊破損、坡道無法滿足無障礙規範，優先進行改善；新崑路側因既有圍牆邊人行空間高低差大，導致人行空間不順暢，與校方研商後退縮部分邊坡空間，將人行道拓寬至少有2公尺以上，並增設照明設施，大幅改善師生通行環境。

此外，原有新崑路側門家長接送區並無學生等候空間，人車混合易生危險，本次新闢人行道除提供人行使用，人行道採實體緣石分隔更有效區隔人車空間，維護學生等候家長接送期間的安全性。

樹林三多國小通學廊道則由養工處與樹林區公所攜手改善，養工處指出，市府團隊將學校周邊原先多處破損、不平整的三福街及三福街56巷人行道重新改善完成，除了將鋪面更新外也一併埋設弱電管溝，並改善5處無障礙坡道，讓拓寬的人行道達到寬度至少1.8公尺以上，減少行人通行障礙。

新北市工務局長詹榮鋒表示，為提供市民朋友及學童更友善安全的通行空間，落實人本環境改善，市府於2019年起展開為期4年的通學廊道改善計畫，目標為4年改善50所學校週邊環境，至今已完成37所學校，預計明年底前可達標。