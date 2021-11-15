《商情》中鋼12月盤價轉跌 平均降1.65％ 15:402021/11/15 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼今(11/15)日宣布12月內銷盤價，受市場行情持續盤整，大陸鋼品期現貨價格下跌，而大陸寶武鋼12月盤價針對不同產品至少下調200~300人民幣/公噸，以及越南河靜熱軋則調降40美元/公噸，拖累亞洲行情，致打壓市場信心，中鋼公司宣布十二月份內銷月盤除電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲平盤外，其餘產品順勢予以適度調降，平均降幅為1.65%。 中鋼12月盤價，包含熱軋鋼板、冷熱軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲皆跌600元/噸，電磁鋼捲和電鍍鋅鋼捲持平。(商品行情網) 滬深兩市開高走低 創指午盤收跌1％ 恒指開高走低 午盤收跌0.08％ #中鋼 #鋼捲 #盤價 #公噸 #熱軋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼12月內銷盤價開平低盤 平均降幅1.65％ 15:462021/11/15 財經 北交所開市漲幅最高是它 一度漲達500％ 11:102021/11/15 兩岸 《類股》東鋼、豐興前3季EPS攀高 分達4.06元、4.85元 12:332021/11/15 財經 《鋼鐵股》近1年半首降 中鋼12月內銷價開低 14:492021/11/15 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼提前再降300元 鋼筋本周續跌500元 11:252021/11/15 財經 元宇宙投資概念全境擴散 台股早盤大漲逾百點 09:202021/11/15 財經 《盤後解析》中小型股紅咚咚 續漲116點 13:582021/11/15 財經 《日股》「晶」得住逆風 日股上半場收高 11:592021/11/15 財經 森崴能源上市 今年第15家 04:102021/11/15 投資理財 《期貨》三大期指聯袂開高 11月台指期突破17600 09:092021/11/15 財經 《造紙股》成本飆升 華紙紙價年底前再看漲1成 08:012021/11/15 財經 財經熱門新聞 疫苗是「重打」還「混打」？ 高端回應了 - 財經 史詩級崩盤殺來！傳奇投資人怒轟他：對通膨裝瞎 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 94家前三季每股賺逾1股本 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果慘了！營收損失破千億後 專家驚曝恐怖未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。