中鋼今(11/15)日宣布12月內銷盤價，受市場行情持續盤整，大陸鋼品期現貨價格下跌，而大陸寶武鋼12月盤價針對不同產品至少下調200~300人民幣/公噸，以及越南河靜熱軋則調降40美元/公噸，拖累亞洲行情，致打壓市場信心，中鋼公司宣布十二月份內銷月盤除電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲平盤外，其餘產品順勢予以適度調降，平均降幅為1.65%。

中鋼12月盤價，包含熱軋鋼板、冷熱軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲皆跌600元/噸，電磁鋼捲和電鍍鋅鋼捲持平。(商品行情網)