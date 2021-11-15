樹德科大生活產品設計系師生打造地方文創禮品，溶入高雄地方元素，把崗山之眼、高雄流行音樂中心海音館、德陽艦、左營舊城等融入設計，設計出手機架、首飾架、面紙盒與筆筒等生活小物，令人購買慾大增。

此文創禮品創意是專任教師林群超在大三的進階工業設計專業課程中採問題導向規畫，以關懷地方發展在地文創禮品作為設計主軸，發表21組以在地人、文、地、景、產，萃取相關獨特元素，發展具有人文底蘊及精緻美感的生活小物。

學生選定的主題，有對家鄉的觀察、對旅遊時留下的回憶，以及喜愛的古蹟景點等，各種福至心靈的發想，加上專業淬練出的創意及技藝，創造出21組作品。

學生林硯彤與葉千慈二人以小琉球特產的麻花捲及海龜為構思元素，分別提出「小琉球麻花捲」髮夾與「映象小琉球」龜龜雜物小盤，藉此呼籲遊客不要隨意丟棄垃圾，保護海洋動物。

以高雄各區名勝景點或傳奇故事作為創作來源者，包括陳奕卉對高雄市海洋流行音樂中心情有獨鍾，設計出「蜂格」海音館意象手機架；黃郁珊的蓮潭龍虎塔地標創作出「DarGer」小物盤。

學生莊庭安把「崗山之眼」景點及岡山螺絲產業化身為「琴瑟和鳴」首飾架；王翊庭以左營舊城作為發想的《久石城》筆筒，並可植栽；蔡琪德的《小店仔》取材橋頭車站及火車輪子意象，設計出創意名片盒。

林群超表示，成為真正設計師前，必須先從對家鄉的理解、觀察及資料收集，建立自身的人文涵養與同理思維，進而對在地關懷並融入所學專業，才是真正實踐大學社會責任的行動。