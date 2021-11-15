台泥(1101)下午舉行法說會，受惠第4季大陸煤炭價格下滑，預期毛利率表現稍會好一點，另外台泥廣東韶關投產也將會挹注營收。台泥指出，將持續專注於水泥建材、廢棄物處理及低碳能源等核心事業。

對於大陸的能耗雙控政策，台泥策略將加速使用替代原燃料，並擴大再生能源相關事業發展。台泥指出，在這項政策之下，水泥業的生產量下降，未來將依政策調整產量，若依需求面來看，建築材料短缺價格將會上漲，而房地產需求則會減少，未來希望市場供需能夠平衡。

台泥說，7月新合併的義大利儲能公司NHOA，也提出了成長十倍的10X計劃，預計2025年儲能建置容量達到1.7GWh，充電樁在歐美的銷售量達到每週15000台，2030年在南歐充電樁市場達到15%市佔率，目標為2030年NHOA的營收是2022年的15倍。

台泥2021第3季合併營收新台幣268.8億元，因燃料成本較去年同期大幅增加，歸屬於本公司業主稅後淨利39.8億元，衰退46.7%，EPS0.59元。

2021年前3季合併營收新台幣769億元較去年略增，但今年以來燃料成本侵蝕水泥及電力之淨利，再加上中國大陸自九月實施能耗雙控政策，致水泥出貨減少，獲利也減少；所幸國際化佈局奏效，土耳其葡萄牙稅後淨利增加60%。2021年前3季累計歸屬於本公司業主稅後淨利148.4億元，衰退19.4%，EPS2.41元。