俄羅斯克里姆林宮表示，總統蒲亭今天告訴法國總統馬克宏，美國與其盟邦在黑海進行具「挑釁性」演習，正在「加劇」莫斯科和北大西洋公約組織（NATO）之間的緊張局勢。

克里姆林宮（Kremlin）在聲明中說，兩位領導人都對莫斯科指烏克蘭東部情勢「惡化」表示「不滿」。

克里姆林宮說，蒲亭（Vladimir Putin）在對話中也提到，「美國與其盟邦在黑海展開具挑釁性質的大規模演習，加劇了俄羅斯與北約之間的緊張關係」。

蒲亭發表上述言論前，西方國家才對俄軍在烏克蘭附近活動發出警告。

法國總統府艾里賽宮（Elysee）表示，馬克宏（Emmanuel Macron）告訴蒲亭，法國準備好要捍衛烏克蘭領土完整。

蒲亭上週表示，克里姆林宮認為，美國和其他北約戰艦近日在黑海展開演習，對俄羅斯而言是一項嚴峻挑戰。

他告訴國營電視台，俄國國防部「曾提議（讓俄軍）在同一海域進行計劃外的演習活動」，但他認為「這不恰當，沒必要讓局勢進一步升溫」。

蒲亭似乎還提到幾艘參與黑海演習的美國軍艦，說莫斯科當局正密切「監控」中。

根據克里姆林宮聲明，蒲亭也批評烏克蘭最近在與親俄分離主義分子的衝突中使用無人機。

基輔當局上個月釋出影片，宣稱首次出動土耳其製造的拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）打擊分離主義分子。蒲亭說，這違反了2015年在明斯克（Minsk）簽署的和平協議。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）駁斥俄方對美國軍演的批評，還說俄羅斯在烏克蘭附近從事軍事活動「仍令我們憂心」。

柯比說，美國對其軍演持開放態度，並發布有關演習細節和照片的新聞聲明。

他說：「我們所有演習本質上皆屬防禦性質，且符合我們對區域聯盟及夥伴的承諾。」