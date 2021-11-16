美中敵意日益高漲，在兩國關係處於建交以來最低潮之際，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平舉行視訊會議，結果一如預期，雙方談話內容未出高層官員最近一再傳達的訊息，並未獲致突破性成果。但兩大強權元首在最敏感關鍵時刻的會談，無論對美中關係及對世局發展本身就具深遠影響，美中和平共存、負責任處理兩國競爭，正是當前世局迫切需要的共識基礎。

美反對改變台海現狀

台灣身處美中戰略競爭對抗的風口浪尖，被視為全球最危險的地方，許多媒體甚至將台灣問題列為拜習會的首要議題之一。根據兩方會後發表的聲明，台灣問題果然是關注焦點，雙方發言強硬、直率、對立，顯然台灣問題仍將是美中關係中最困難、敏感、尖銳的議題。

習近平對拜登強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意「以台制華」，這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。他並警告，中方是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

拜登則指出，美國持續承諾由《台灣關係法》、美中「三公報」及「六項保證」指引的「一中政策」；他也強調，美國強烈反對片面改變台海現狀或破壞台海和平與穩定。

雙方基本上重申一貫立場，但以國家元首高度的針鋒相對仍不尋常，特別是以過去峰會的經驗，通常是中方刻意凸顯台灣議題，美方淡化處理，但拜習會做法明顯不同，只是更凸顯了雙方對台灣問題仍無交集，各自畫下紅線，沒有談判、妥協的空間。

民主價值與理念是拜登外交的主要訴求之一，拜登對中共在新疆、西藏、香港的措施及整體人權也表達關切，以及表示美國必須保護工人及產業免於中共的不公平貿易及經濟措施傷害。拜登也指出，美國將加強國內投資，強化與盟邦及夥伴合作因應挑戰。習近平回應，中國倡導和平、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，搞意識形態畫線、陣營分割、集團對抗，結局必然是世界遭殃。

拜習會共進行了3個半小時，美國官員形容，兩國元首進行了「健康辯論」，但當拜登切入人權、中共軍事威脅台灣及貿易問題後，會議轉變為嚴肅，從雙方的聲明來看，會議的強烈針對性可能超過以往的峰會。

美中底線更趨明朗

在整體雙邊關係上，美方的重點在於兩國負責任管理競爭，這也是拜登政府過去幾個月一直鼓吹的目標。拜登強調負責任管理「戰略風險」、管理競爭以免流向衝突，以及需要設立適當的「護欄」，並保持溝通管道暢通。習近平強調的是相互尊重，和平共存，應該以建設性方式因應彼此的歧見和敏感議題。

相較於過去的美中峰會，拜習會是在雙邊關係最惡劣的情況之下舉行，除了地緣政治「霸權」之爭，美中關係存在結構性問題，加上拜登的國內支持度急遽滑落到就任以來最低的41%、共和黨牽制、國內通膨、油價高漲、明年的期中選舉，都迫使拜登必須以最強硬的立場面對中國的挑戰與壓力，不能在習近平面前示弱。

習近平雖然在中共第十九屆六中全會被定調為「中國新時代的領導人」，但仍然得面對國內政治阻力及經濟發展遲緩等問題，有效處理台灣問題是鞏固其領導的必要條件之一，六中全會又確定「堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，因此習近平採取強硬立場不令人意外。

充分表達、相互了解各自意圖與優先項目是拜習會的另一個目標，雖然沒有達成任何突破，但雙方對彼此目標及底線更為清楚，對未來關係具有良性作用。在和平共存的最大公約數下，即使對台灣問題等歧見難以化解，在經貿、氣候變遷、衛生安全等利益交集之處仍有很大合作空間，美中關係未來走向應更為明朗。

在傳統地緣政治之下，美中競爭是不可避免的發展，美國國家安全顧問蘇利文日前表示，美國不會尋求改變中國體制，向中方釋放善意，中國也需要更多時間讓民族復興起來，拜習會應可轉變雙邊關係的動能。而台灣領導人必須思考如何掌握機會之窗，創造更和平、穩定的環境，讓台灣人民能安居樂業，過美好幸福的日子。