搶好年底耶誕與跨年節慶商機，台北喜來登大飯店即日起至12月26日前推出「浪漫滿屋」約會住宿專案，為情侶們浪漫「住」攻加溫戀情，每晚5000元入住以玫瑰花瓣、夢幻氣球、造型毛巾等佈置的甜蜜驚喜客房，於房內享用專人送上的冰爽鮮美的「安東海鮮盤」佐配粉紅氣泡酒，翌日可延中午12點退房，專案再贈寒舍生活APP五萬元抵用金，可分次抵用於餐飲或住宿消費500元，聰明消費享受精采食宿體驗。

秋冬為海鮮最肥美之季，台北喜來登為佳偶們精心打造「安東海鮮盤」，以傳統雙層銀塔盛裝，鑽石般碎冰上擺著各式精選海鮮包括整尾美國活波士頓龍蝦、北海道大扇貝、智利淡菜、現流大透抽與挪威生食鮭魚等氣勢亮相，各別依適合時間水煮後急速冰鎮，保留食材本身的鮮甜與脆度，品嚐最真實的海洋風味。賓客可選擇擠上檸檬汁品嚐鮮甜海味、或搭配蒜味美乃滋與紅酒醋醬汁，感受截然不同的風味。佐酒則精選西班牙奧塔亞雷拉酒莊的LAIETA ROSE粉紅氣泡酒，以帶有紫羅蘭與紅色漿果香氣的Mataro品種葡萄釀製，細緻的氣泡與濃郁果味在舌間跳躍，清新怡人的滋味巧妙襯托海味鹹香，隨興享受海鮮的多汁鮮甜，輕碰酒杯甜蜜小酌，讓戀人們有如置身蔚藍海岸的愜意。

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