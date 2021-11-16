摩根士丹利證券指出，第四季起受惠零組件供應逐漸趕上，推升雲端半導體表現愈來愈強悍，尤其股后信驊（5274）在伺服器遠端管理晶片（BMC）市場分額明顯提高，維持「優於大盤」投資評等，並把股價預期從2555元拉上3400元，竄升市場最高，激勵股價一度攻抵漲停。

摩根士丹利證券先前就提醒過，半導體零組件供應第四季有可能趕上，對應最新通路調查顯示，受惠封裝與晶圓產能提高，主要瓶頸的電源管理IC（PMIC）第四季供應確實逐漸趕上需求，雲端半導體本季起出貨量將有5～10％上檔空間。

雲端半導體第四季營運抬頭後，好氣色可望延續到2022年首季，大摩看好有望進一步繳出季增佳績，尤其來自美國科技巨擘帶動，雲端產業2022年全年成長具上調契機。摩根士丹利證券將信驊第四季營收成長預期，從季增低個位數百分點，調升至一成以上，放眼2022年，受惠雲端產業成長強勁，評估信驊全年營收將大增逾三成。

值得注意的是，隨Eagle Stream於2022年第四季起放量，信驊營運動能還將延續到2023年，單插槽CPU伺服器、ARM架構特殊應用晶片（ASIC）伺服器與人工智慧（AI）加速採用，均使主板的BMC需求大爆發。另一方面，大摩還預期，信驊將從美國超大規模用戶處奪得更多mini BMC市占，亦穩定從惠普獲得市占分額，綜合以上條件，其BMC市場規模將從目前的1.5億美元，倍增為3億美元以上；長遠來看，信驊的360影像專用處理晶片也搭上元宇宙概念，值得留意。