寶利徠(1813)下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，董事長宋一新說，受到COVID-19疫情、新產品無法如期推出以及匯兌損失的影響，去年和今年業績不好表現平平，希望明年美國疫情能更為緩和，進一步再開放解封，屆時公司新品包括有度數的太陽眼鏡及變色片，能在市場獲得好的反應，為業績帶來好的影響。

宋一新說，公司產品百分百外銷美國，是以美金計價，這兩年美金貶值對公司來說影響很大，公司採取的應對措施就是收進來的美金就定在帳上，若美金有上來一點再賣出去，匯兌損失就會少一點，若台幣現金週轉不夠就去借錢，借貸的利息比匯兌損失來的少，未來還是會持續關注美金的走勢。

太陽眼鏡總體市場PC材質鏡片是主流約店60%，偏光鏡占75%，宋一新指出，這對公司未來發展方向有利，而有度數的太陽眼鏡未來10年內預估將會達視正眼鏡市場規模的50%(目前約10%)。他說，公司新品-有度數的太陽眼鏡，希望能在明年美國疫情更為趨緩，更多人走出戶外時，能成功的搶下市場，為業績帶來好的助益。

談到近年來的挑戰，宋一新指出，鏡片產業近年來大廠合併風潮Essilor(法國依視路)公司與Luxottica公司通路合作、Hoya(日本豪雅)併購Seiko與Vision Ease、Carl Zeiss併購Sola，成為市場上三大主要鏡片供應商。

目前PC矯正鏡片在美國市場呈現持平的趨勢，而連鎖店、單店聯合採購興超也壓低進貨價格，宋一新說，公司保壓射出專利已到期，大陸已有PC鏡片廠加入市場，加速低價搶客戶，另外折扣店與電子商務興起，也影響了傳統眼鏡店的零售。宋一新說，這些都是現階段所面臨的挑戰。