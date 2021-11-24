紐西蘭政府周三宣布明確的國境解封日期，該國禁止大多數國際旅客入境的邊境封鎖措施將再維持5個月，但在此之前，將分階段略為放寬邊境管制。

在新冠疫情爆發後，紐西蘭就祭出嚴格的邊境管制，如今已鎖國近兩年。

該國新冠應對部部長Chris Hipkins周三在記者會上宣布，自2022年4月30日起，將開放已完整接種疫苗的國際旅客入境，但旅客在入境後必須自主隔離7天。

此外，在鄰國澳洲，已接種疫苗的紐西蘭人和持有居留簽證者，自明年1月16日起可入境紐西蘭。而自2月13日起，亦將開放其他國家已接種疫苗的紐西蘭人和持有居留簽證者入境。

紐西蘭具備島嶼在地理上的孤立性，並且實施了嚴格的防疫限制措施，不僅成功遏阻了新冠狀病毒的傳播，經濟也較其他經合經織（OECD）成員國更快復甦。惟今年早些時候具高度傳染性的Delta新冠變種病毒引爆新一波疫情，迫使該國政府封鎖了最大城市、也是其工業和商業中心奧克蘭。隨著疫苖接種率攀升，奧克蘭現在才逐漸解封。

新冠應對部部長Hipkins表示，分階段重啟邊境是確保風險管控最安全的方法，將降低任何可能對社區和紐西蘭衛生醫療系統造成的影響。他並表示，明年重啟國境後，旅客雖然不必在政府設施中隔離，但紐西蘭仍將採取其他措施，如旅客必須提出出發前的陰性檢測證明、已接種疫苗證明，以及抵達時必須進行新冠病毒檢測。