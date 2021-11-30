渡過今年原物料價格大幅上揚辛苦的一年，優群(3217)明年業績看好，受惠於Type C、微型沖壓件、Long DIMM等產品持續成長，優群明年營收可望較今年兩位數成長，獲利亦可望維持成長趨勢，今天盤中股價再飆漲停，為今年4月28日以來新高。

儘管今年有銅等原物料價格飆漲不利因素，讓優群毛利率承受不少壓力，所幸公司自動化產線效益持續顯現，讓公司今年前3季合併毛利率還能維持在42.13%，累計前3季稅後盈餘為4.83億元，年成長8.89%，每股盈餘為5.36元，累計前10月合併營收為24.67億元，年成長16.01%。

第4季因進入傳統淡季，優群業績將有季節性下滑，優群認為，第4季合併營收估季減約10%，由於原料成本與產品組合與第3季差距不大，預估毛利率差不多。

展望明年，優群表示，明年成長主要動能來自於Type C、DDR世代轉換及微型沖壓線，其中Type C預估將有50%年成長，LongDimm產品因公司是少數獲認證的SMT製程連接器廠，在DDR5高速傳輸需求下將大舉取代前世代的DIP製程，預估明年可望成長2倍。

在微型沖壓件方面，優群現有應用於美系手機大廠濾波功能的Metal bar、Metal Fence及應用在半導體封裝製程的Micro pin header，其中Metal bar今年營收占比約8%到9%，應用於穿戴裝置新品的Metal fence預估第2、3季有量產機會，至於Micro pin header目前客戶尚無大幅進展。

優群預估，明年微型沖壓件整體營收可望較今年倍增，占公司營收比重有望突破10%。