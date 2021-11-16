世基生醫（7595）宣布與臺北醫學大學簽訂產學合作合約，由臺北醫學大學附設醫院與世基生醫攜手研發「藥癌順」癌症用藥安全基因套組，17日為期3年的「藥癌順」癌症用藥安全基因套組檢驗研究計畫正式啟動。未來病患只要抽一次血，即可針對13種癌別共45種治療藥物的有效劑量、副作用及治療效果進行評估與預測，醫療團隊精準用藥。

世基生醫總經理詹富慧表示，此次計畫啟動轉譯醫學的新技術驗證模式，由北醫附醫提供癌症病患資訊，確認「藥癌順」癌症用藥安全基因套組的功效後，即可應用於癌症病患的臨床治療，醫師於治療前檢視癌症病患的基因資訊，提供最適切的治療方案。

目前癌症治療的三大核心為手術、藥物治療及放射治療，其中藥物治療包括化學治療、標靶藥物以及賀爾蒙藥物等；雖然腫瘤控制率與存活率均較十年前顯著提升，但藥物副作用仍是影響常規治療成功與否的關鍵因素，如臨床上常見的嘔吐、腹瀉、骨髓抑制、神經毒性、心臟毒性、肝毒性、腎毒性與耳毒性等，不單影響病患器官功能，也會影響病患的生活品質及治療意願。

世基生醫此次與北醫共同研發的「藥癌順」癌症用藥安全基因套組涵蓋多基因多藥物；盼能結合臨床、產業優勢的跨領域合作，研發更全面、更精準的預測工具；未來民眾只要抽一次血，即可針對前列腺癌、乳癌、肺癌、大腸直腸癌、膀胱癌、白血病、腎細胞癌、肝癌、甲狀腺癌、卵巢癌、惡性神經膠質瘤、胰臟癌、胃癌等13種癌別共45種藥物組合進行檢測。

此外，多基因套組分析相較於單基因分析，有機會能更全方位的評估預測藥物副作用發生機率以及嚴重程度的風險，並考量檢測結果，為病人量身打造專屬的個人化治療方案。