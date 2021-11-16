白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，他希望避免與波蘭因為邊界移民危機發生衝突。歐盟指責白俄就是釀成移民危機的幕後推手。

白俄羅斯通訊社（Belta）報導，魯卡申柯在政府會議上表示，「我們不能讓這個所謂的問題，升級成衝突」。

他表示，「現在的重點是保護我們的國家和人民，不要讓衝突發生」。

法新社報導，數以千計大多來自中東的移民被困在波蘭與白俄交界處已超過一週。歐盟指責白俄故意放任這些難民入境，然後將他們送往波蘭等歐盟國家，以報復歐盟制裁，但遭白俄否認。布魯塞爾當局矢言要對白俄施加新制裁。

魯卡申柯10日宣稱，阿拉伯聯合大公國將協助化解這場危機。「這個國家的領導層有很多處理難民的經驗，他們已經參與解決世界上其他地方的類似難題，與成千上萬的難民合作。」他並未詳述細節。

許多移民從杜拜搭乘飛機抵達白俄羅斯。

伊拉克表示，將從本週開始自發性遣返滯留白俄的伊拉克難民。但許多法新社曾交談過的難民都表示，他們不願意回國。

魯卡申柯批評鄰國波蘭的舉措。波蘭為阻擋移民入境，在兩國邊界築起帶刺圍籬，並派駐數千名部隊。

魯卡申柯說，「所有這些都打著為了保護歐盟國家免於難民入侵的旗號，但這些難民都是因為美國為首的西方聯盟進行轟炸、掠奪所產生的」。他顯然意指伊拉克戰爭。

歐盟外長已經同意，現行針對白俄政府施加的制裁，將會擴大納入鼓舞移民跨越邊境的個人或公司。