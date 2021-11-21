其實開運可以很生活，只要照著節氣時間去做，好運就會來臨。運勢命理專家柯柏成指出，小雪交節氣11月22日起辦公室的西北或正北方位擺放一杯純水，有助於事業運；家中的西北方位打掃乾淨，並安置黃色電燈，則能夠增進夫妻關係。

柯柏成在臉書發文，農曆十月包含兩個節氣，分別是立冬和小雪。小雪，是二十四節氣中的第二十個節氣，也是冬天的第二個節氣，起點於每年陽曆11月22日或23日，太陽位於赤緯-20°16'，到達黃經240°。今年的小雪交節氣為11月22日上午10時33分34秒。

柯柏成表示，這一天比較特別的是正值地母至尊聖誕千秋，一般寺廟門口附近只放置個「后土」的石碑，指的就是地母的祭祀，古代祭祀地母多與期望五穀生長豐收有關，算是古代的農神，但由於時代的變遷，現在的祭祀信仰裡面已經較少成為主角，如果在這天進行后土祭拜，正好本身從事農業或土地買賣相關，都能有不錯的庇蔭靈感。

柯柏成解釋，小雪表示降雪開始的時間和程度，這個節氣的天氣陰冷，並開始了下雪，此時人們的心情也會受到天氣的影響，小雪期間屬於「亥」月，易經十二消息卦走到了全陰爻的「坤」掛，陰氣劾殺萬物，在這個節氣達到極點。此月以壬水用事，壬水通天河可以泄申酉金，說明該月五行，水大、水冷。

柯柏成建議在辦公室或辦公桌的西北或正北方位擺放一杯純水，以接通天地之氣來旺自己運勢，讓自己的事業順心。如果是已婚朋友想增進夫妻關係親密，建議把家中的西北方位打掃乾淨，從小雪交節氣11月22起，在這個方位臨時安置一個電燈，最好是黃光，每天儘量多用它照明一直到下個節氣大雪為止。

【本文轉載自命理專家柯柏成臉書，經作者柯柏成老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「柯柏成/命理」】