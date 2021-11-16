凱基證券落實中華開發金控「首選雇主」策略，獲頒2021「幸福企業」金獎。該獎項由1111人力銀行頒發，首先經上班族投出近200萬票、選出心目中的幸福企業，再針對公司規模、員工福利、企業體質等項目評選，頒予金獎表揚。經歷3個月網路票選、評審評比，凱基證券從近80家金融管顧業者中脫穎而出。

凱基證券指出，秉持全方位照顧同仁的理念，為員工打造優質工作環境，有優於勞基法的休假制度，更提供完善的薪資福利，如員工團體醫療保險、婚喪喜慶禮金、生育禮金及急難救助金等，同時全面照護員工職場生活，備有精緻料理之自助式員工餐廳、洗衣服務、游泳池、健身房、哺乳室及計程車叫車等，且每年補助同仁舉辦部門旅遊、壘球比賽及推廣社團活動。

凱基證券重視同仁的健康及安全，除提供優於法令的健康檢查外，也攜手華人心理治療基金會，合作專業諮詢師，一同照顧同仁的心理健康。

凱基證券指出，創造值得信賴的職場空間，也是此次成功獲獎關鍵，特別是本次評選期間遭逢疫情轉趨嚴峻，公司立即成立防疫工作小組，主動替所有同仁投保防疫險、提供防疫包及專業身心紓壓諮詢管道，並安排輪班、居家上班等彈性工作機制，確保同仁工作無虞。

凱基證券近期更大力推廣志工活動，提升員工對公司認同感，善盡社會責任，並將持續依循中華開發金控「首選雇主」策略，聚焦人才培育，除了讓同仁與公司共同成長，也發起為期十八個月的全新人才培訓方案YOUth LEADership （YouLead），以儲備幹部個人職涯發展計畫為重點，發展國際證券業的專業人才。