全球最低稅負制訂為15％，預計2023年上路。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德指出，台版與全球版最低稅負制設立宗旨看似一樣，但實際上本質還是有差別，像是台版為最低消費額概念，全球版則為受控外國企業（CFC）制度延伸。

徐有德表示，台版最低稅負制其實是仿照國際的Alternative minimum tax（AMT）之稅制，避免企業因過多的免稅所得或享受租稅優惠而須繳納之「最低稅額」，類似最低消費額概念。

為避免跨國集團藉由將部分利潤配置在低稅負地區以降低整體稅負，及消彌各國為吸引投資而引發的租稅競爭，經濟合作暨發展組織（OECD）提出「第二支柱全球反稅基侵蝕計畫」（全球最低稅負制）已有136個國家加入BEPS行動方案包容性架構，並針對全球最低稅負制的關鍵項目達成共識，將稅率訂為15％並預計於2023年正式生效。

然而徐有德認為，全球最低稅負制目的是希望避免跨國企業資本向低稅負國家流動，而給予母國所在地之課稅權，設計上更似全球版受控外國企業（CFC）制度之延伸。兩者雖均為確保企業繳納最低限度稅額，但本質上多有不同。

全球最低稅負制的適用對象為全球營收達7.5億歐元（約新台幣240億元）的大型跨國集團，這些大型跨國集團在海外各地有效稅率未達15％，即落入課稅範圍。計算方式則以租稅管轄領域（即國家或地區）為基礎，並以財務會計稅前淨利為出發點，試算各租稅管轄領域之有效稅率是否不足15％，著重於各租稅管轄領域負擔稅額佔稅前財務會計所得比率，而且涵蓋賺取利潤應繳納之所有稅款，包含盈餘分配之扣繳稅款。

另全球最低稅負制主要課稅機制「所得涵蓋原則」是在傳統受控外國企業規則上，針對稅負低於最低有效稅率CFC所得，涵蓋於股東層級予以課稅，亦即給予母公司所在國「充值稅款」優先課稅權。為達此目的，必須重新制訂一套全球性課稅通則，以解決各國稅制中存在之差異。

台灣最低稅負制則僅適用於台灣營利事業（基本所得額達新台幣50萬元）及個人（基本所得額達新台幣670萬元），台灣營利事業本身課稅所得額加計特定免稅所得再扣除新台幣50萬元免稅額後，依目前稅率12％計算所得基本稅額，作為營利事業應繳納最低稅額，主要是聚焦在台灣營利事業因自身營運活動而產生法定免稅所得。

而台灣最低稅負制施行的目的為使納稅義務人繳納最基本之稅額，以避免台灣之租稅減免規定（例如證券交易所得或各項租稅優惠減免之所得）導致納稅義務人在台灣繳納之稅額偏低或甚至毋需繳納稅額。

徐有德指出，依台灣現行稅制觀之，在我國經商的跨國企業都要繳20％營利事業所得稅。即便在分公司架構下盈餘匯出無須扣繳，考量分公司一般不易享有租稅優惠，應可預期跨國企業在台有效稅率將超過15％全球最低稅負制最低稅率而不致使台灣被視為低稅率租稅管轄領域。

此外，近期亦有提高台灣最低稅負制稅率為15％的論調，徐有德指出，對於有全球最低稅負影響金融機構或有效稅率偏低企業或許有「在地繳稅」便利，但一旦調升稅率，對於以投資為專業投資公司例如證券業、專業投資公司或創投將產生衝擊。

徐有德也表示，我國調整營利事業基本稅率，對於未上市櫃企業併購案，可能也須考量增加稅負成本，相關主管機關可就前述產業及併購活動影響，一併與全球最低稅負影響綜合考量。

徐有德建議，企業應加速了解全球最低稅負制各項原則及計算方式，以正確計算全球最低稅負制下有效稅率，同時注意台灣CFC受控外國企業法令上路時程，合併評估兩者影響。