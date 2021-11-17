隔夜美股收高帶動重量級科技股上漲，但投資人對成本持續攀升和日圓走軟的影響感到擔憂，周三日股反轉下跌。

周三晨收，日經225指數跌0.45%，為29674.74點。東證一部指數早盤收跌0.51%，為2040.39點。

大型零售商家得寶（Home Depot）的業績和美國10月零售銷售數據意外強勁，帶動隔夜美股三大指數同步收高。

瑞穗證券資深技術分析師Yutaka Miura表示，日圓兌美元走軟雖然有利於一些公司，卻不利於其他公司，投資人正在留意後者，尤其是現在材料成本正不斷升高。不過，隔夜美股表現穩健，使日股跌幅受限。

美國10月零售銷售數據遠優於市場預期，顯示物價大漲並未影響該國的消費力道，隔夜美元再創16個月新高。

人力公司Recruit Holdings跌逾5%，給日經指數和東證指數帶來最大的拖累。

空調製造商大金工業（Daikin Industries）跌近2%，優衣庫母公司迅銷跌1%。

科技股追隨那斯達克指數走高，東京威力科創漲約2.5%，軟銀集團漲0.6%，愛德萬測試漲逾2%。

煉油廠出光興產（Idemitsu Kosan）漲逾1%。日本工業部此前宣布擬透過向煉油廠提供補貼以壓低躉售價格，進而緩解汽油價格的飆升。