投資人試圖鎖定近期上漲的科技股進行獲利了結，韓股周二回落；另外包威爾(Powell)續任美聯準會主席，市場預計貨幣政策加快收緊，也讓韓股同於其他亞洲夥伴股市感受到下挫壓力。在匯率方面，韓元兌美元下跌。

周二南韓KOSPI指數收跌15.92點或0.53%，為2997.33點。今日成交量約5.16億股，總額約10.7兆韓元(約90億美元)，下跌與上漲個股數比例為499比361。

外資買超2800億韓元，散戶淨買入3800億韓元，機構投資人淨賣出6950億韓元。

Mirae資產證券分析師Park Gwang-nam指出，美國10年期國債殖利率的連夜飆升，似乎促使投資人出售南韓當地股票。

對通膨的陰影揮之不去，隔夜以科技股為主的那斯達克下跌1.26%，道瓊微漲0.05%。

在首爾股市，重量級的三星電子漲0.53%，報7.53萬韓元，晶片製造商SK海力士跌0.42%，為11.9萬韓元。

網路營運商Naver跌2.44%，收報40萬韓元。化工大廠樂金化學暴跌3.27%，來到74萬韓元。製藥廠三星生物製藥跌2.4%，至85.5萬韓元。

汽車製造商現代汽車跌1.6%，為21.5萬韓元。

韓元下跌，收在1189.7韓元兌一美元。