在岸人民幣兌美元17日16：30官方收報6.3817，較16日官方收盤價跌47基點，較16日夜盤收盤漲100基點。

17日人民幣兌美元中間價17日報6.3935，下調11基點；16日中間價為6.3924。

另外，中國人民銀行17日進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，另有1000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

人民幣兌美元中間價17日報6.3935
大陸A股17日收漲0.44％
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