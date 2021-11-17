據最新實價揭露，大安區指標豪宅「和平大苑」最新交易，10月由鋼鐵傳產相關的岑宏事業，斥資5.16億元現金將21樓2戶打包帶走，2戶合計坪數為327.96坪，換算單價分別為176.7、178.2萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「和平大苑」低樓層成交價落在145～160萬元上下，中樓層約在160～190萬元上下，高樓層則約190～225萬元之間，這次成交的中樓層21樓兩戶，單價177～178萬元，略高於相鄰樓層行情，主要是因近期房市氛圍熱絡，買方出價相對積極，且買家一口氣以現金買兩戶，足見其財力資產雄厚。

張旭嵐指出，今年北市豪宅像是「西華富邦」、「信義聯勤」、「潤泰敦峰」、「天母御莊」、「信義首席公館」等，都出現法人以現金購買的交易，甚至不乏一次買同層兩戶，或是一次買上下樓層四戶的案例，除了能擴大室內使用空間外，一次買多戶也便於安置家族成員，讓家人就近互相照應，並達到企業資產配置的目標。

第一建經研究中心副理張菱育表示，近期法人無貸款購屋的案例繁多，幕後推手其實是央行。央行去年底突然祭出信用管制，限縮法人購屋貸款成數，第1戶上限6成，第2戶以上僅可貸5成，且均無寬限期，今年3月，又進一步將成數下修至4成，使法人購屋的融資銳減。

由於法人購屋的貸款額度大不如前，財力充裕的法人買家，乾脆直接砸現金購屋，無債一身輕！且現金交易可省去貸款送件的流程，加速不動產的取得時程，對法人買家而言，能減少交易因央行無預警管制生變的風險，既省時又省事，還可為往後的企業融資保留彈性，一舉數得，使不貸款購屋大行其道。