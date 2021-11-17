全球知名的研究機構Frost＆Sullivan宣布，總部位於台灣的Gogoro公司獲選為「2021年度全球最佳企業」。這是Gogoro繼2016年獲頒「歐洲 Frost＆Sullivan科技創新獎」，2020年獲「年度全球最佳企業」後，第三度獲獎。

Frost＆Sullivan表示，Gogoro再度憑藉領先全球的Gogoro Network電池交換生態系，連續兩年獲得「年度全球最佳企業」的榮耀，成為全球機車市場上最具影響力的領導品牌。

Frost＆Sullivan負責人Chan Ming Lih表示：「Gogoro以屢獲殊榮的SmartScooter智慧電動機車成為大眾熟知的品牌，但實際上Gogoro領先全球的電池交換模式才是主要的營運重點，這個創新的能源補充平台，可以讓騎士在短短幾秒鐘內完成電池交換；時至今日，Gogoro Network電池交換平台可提供PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟所有車主使用，全台有超過94.7％的電動機車車主使用Gogoro Network電池交換站進行換電，每天的交換次數高達27萬次。」