渣打銀行結合金融業務與永續發展，首推「渣打美金永續定存」，將客戶承作定存之全部資金統合運用於渣打集團全球永續發展的融資服務，客戶可享兩個月期0.6%的優惠定存利率。此外，渣打銀行也提供首購族1.31%、非首購族1.33%的一段式「綠建築房貸」優惠年利率，不僅減輕客戶還款負擔，也與客戶一同守護永續未來。

即日起至2021年12月31日止，客戶承作渣打美金永續定存專案，新資金可享2個月期定存年利率0.6%的優惠。客戶投入的定存資金，將由渣打集團主導，運用於COVID 19醫療保健、貧窮衛生維護、糧食安全、綠色能源、全球供水、永續基礎建設、氣候變遷減緩、貧窮教育等領域。

此外，渣打銀行自2020年率同業之先成為全台首個推出綠建築房貸的外商銀行後，持續提供首購族1.31%、非首購族1.33%的一段式「綠建築房貸」優惠年利率。該行的「綠建築房貸」優惠專案，依內政部建築研究所評定核發的「綠建築標章」與「候選綠建築證書」為標準，只要客戶向建商購買獲得上述標章或證書，且與渣打銀行合作的建案，不論建物所在地區，或是貸款申請人是否曾與渣打銀行往來等條件，一律提供房屋首購1.31%，非首購1.33%的一段式優惠年利率。