隋棠演繹時尚大秀。（粘耿豪攝）

隋棠演繹時尚大秀。（粘耿豪攝）

隋棠演繹時尚大秀。（粘耿豪攝）

名模出身的隋棠久未正式走秀，29日身穿高級訂製服為威士忌品牌演繹時尚大秀，她雖出道多年，至今仍會害怕人群、每次上台前總是很緊張，坦言在後台聽到音樂時萌生很想念的感覺，要踏出去的前一刻心臟還是蹦蹦蹦跳，回到後台才發現身上起紅疹，「看到身體反應才知道原來還是會很緊張！」被問到日前為何會出席舊愛姚元浩母親的告別式，她四兩撥千斤低調地說：「今天的重點是皇家禮炮！」

她結婚生子後已多年未接演新戲，與「前夫」温昇豪再續戲緣合作的TVBS新影集《親愛壞蛋》日前已開拍，回到重新拍戲的日子，她說3個小孩子還不習慣，「剛開拍3天，我每天很早出門，他們則是很早上床，錯開的作息讓我們碰不到！我回家時他們都睡著了」，不過小朋友們沒有抱怨，「看到我時，就是那種英雄式熱烈歡迎，很融化我。小孩情感的表達，就好像我剛從戰場回家，簇擁而上」。

她說老公Tony很甘願「1打3」，因為他下個月就要先回美國，屆時就會由她的最強後援–媽媽，來遞補他的位置。

她透露Tony非常喜歡藉由小酌放鬆，在小孩睡著後，如果兩人要一起看電影或影集，就會準備零食與威士忌，她會陪著喝，但酒量就是一杯，號稱「一杯醉」，喝了茫茫的只會想睡覺。她回憶過去曾有兩次爛醉經驗，其中印象較深刻的一次是年輕時跟朋友去夜店玩，回家後整晚垃圾桶夾在兩腿中間、坐著睡覺，「真的很痛苦，從此不喜歡喝多」，所以喝到爛醉被撿屍這種事不會發生在她身上。

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